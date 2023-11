IFAB, attesa per le nuove regole: espulsioni temporanee e “Legge Wenger” sul fuorigioco

La prossima riunione dell'International Football Association Board (IFAB), prevista per l'inizio del 2024.

La prossima riunione dell'International Football Association Board (IFAB), prevista per l'inizio del 2024, potrebbe approvare nuove regole, alcune delle quali potrebbero addirittura entrare in vigore nella stagione 2024/25 .

Sul tavolo dell'organismo, riporta Marca, ci sono in primis le "espulsioni temporanee", le sanzioni per i giocatori che si avvicinano all'arbitro (ad eccezione del capitano e la questione del fuorigioco, la cosiddetta 'Legge Wenger'. Quest'ultima permetterebbe all'attaccante di stare davanti all'ultimo difensore, purché la parte del suo corpo più vicina alla porta sia in “contatto” con l'avversario.

Una misura che è stata testata nei tornei giovanili in Svezia e Italia e che è stata spiegata dallo stesso Arsène Wenger in un'intervista del 2021. "Con il VAR, che rileva infrazioni minime, è scomparso il vantaggio dell'attaccante in caso di dubbio. Vogliamo una regola che sia giusta: se un giocatore è in fuorigioco di tre centimetri durante un'azione e succedono molte cose fino a quando non viene segnato un gol, è giusto annullare quel gol? Se un marcatore è due centimetri di fuorigioco perché ha le spalle più larghe del suo avversario, trae davvero un vantaggio nel segnare? Penso che siamo tutti d'accordo che non sia così", aveva detto l'ex manager dell'Arsenal.

I risultati dei test sarebbero stati soddisfacenti e il cambiamento favorirebbe un calcio più offensivo e, di conseguenza, lo spettacolo.

Un altro aspetto riguarda le espulsioni temporanee, una misura sperimentata a livello giovanili. Durano tra il 10 e il 15% del tempo di gioco e mirano a scoraggiare comportamenti scorretti in campo.

Quello delle perdite di tempo è un altro tema che preoccupa: l'opzione di fermare il cronometro è già stata scartata, ma l'IFAB sta cercando una formula che possa essere efficace sotto questo aspetto.