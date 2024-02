IFAB, in arrivo le espulsioni a tempo: spunta la data per la sperimentazione

L'IFAB è pronto a lanciare una novità rivoluzionaria nel mondo del calcio: le espulsioni a tempo

Come riportato da Calcio e Finanza, l'IFAB (l’organo indipendente predisposto per l’introduzione o l’aggiornamento delle regole del calcio) è pronto a lanciare una novità rivoluzionaria nel mondo del calcio: le espulsioni a tempo. A seguito della riunione annuale prevista a marzo, potrebbe arrivare il via libera per le sperimentazioni.

Secondo quanto riportato dal Times, in Inghilterra, la Football Association sta prendendo in seria considerazione di sperimentare l’espulsione a tempo in FA Cup, già a partire dalla prossima stagione. La casistica dovrebbe riguardare non solo le proteste, ma anche i cosiddetti falli tattici, anche se la FA dovrà studiare i protocolli di applicazione del regolamento prima di dare il via libera alla novità. Alcuni dettagli sono già definitivi: l’espulsione temporanea dovrebbe durare un massimo di 10 minuti. Un esempio portato è l’iconica trattenuta di Chiellini su Saka durante la finale di Euro 2020 a Wembley fra Inghilterra e Italia.

Sempre nella riunione dell'IFAB verrà presa in considerazione anche la possibilità di introdurre una regola proveniente dal rugby che permetterà esclusivamente al capitano di potersi rivolgere all’arbitro, così da far in modo di limitare al massimo le proteste e quegli accerchiamenti di calciatori intorno al direttore di gara. Si va inoltre verso la conferma dell’annuncio allo stadio da parte dell’arbitro delle decisioni prese dopo consulto video del VAR, come già visto nel Mondiale femminile.