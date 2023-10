IFFHS, ranking mondiale per club: Inter al terzo posto, Napoli nella Top 10

GIOVANILI PRIMAVERA, BRUTTA SCONFITTA A CESENA: AZZURRINI IN DIFFICOLTÀ DOPO LA YOUTH LEAGUE Il Napoli è stato sconfitto dal Cesena per 4-1 nella quarta giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B al Centro Sportivo "Rognoni" di Cesena. Il Napoli è stato sconfitto dal Cesena per 4-1 nella quarta giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B al Centro Sportivo "Rognoni" di Cesena. LE ALTRE DI A FOLORUNSHO: "IL NAPOLI HA PENSATO DI MANDARMI A GIOCARE, LUSINGATO DALL'INTERESSE DEL VERONA" Nel corso di una lunga intervista concessa a L'Arena, il centrocampista dell'Hellas Verona Michael Folorunsho ha parlato così dello scontro diretto perso a Frosinone e non solo Nel corso di una lunga intervista concessa a L'Arena, il centrocampista dell'Hellas Verona Michael Folorunsho ha parlato così dello scontro diretto perso a Frosinone e non solo