Il 53% degli utenti di TN premia Politano: scelto come MVP contro il Milan

Il Napoli ha strappato il pareggio in rimonta contro il Milan ed evitato la sconfitta. Tra i protagonisti c’è stato Matteo Politano, autore del gol dell’1-2 che ha dato il là alla rimonta degli azzurri. Gli utenti di Tuttonapoli, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione, hanno eletto l’esterno ex Sassuolo come MVP della sfida. E’ stato scelto dal 53% come migliore in campo. Al secondo posto Raspadori con il 27%. Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net. (Qui per votare).