Il Barça ha pagato l'ex vicepres. della commissione arbitri? Comunicato CTA: "Noi estranei"

Il Barcellona avrebbe pagato 1,4 milioni di euro all'ex vicepresidente della Commissione tecnica arbitrale spagnola, José Maria Enrique Negreira. Una notizia che ha destato grande clamore in Spagna e che ha portato la stessa CTA a pubblicare un comunicato: "In relazione alle informazioni pubblicate nelle ultime ore sull'ex vicepresidente del CTA, José María Enríquez Negreira, il CTA vuole chiarire che il signor Enríquez Negreira non fa parte di alcuna struttura federativa dalle elezioni del 2018.