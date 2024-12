Foto Il bigliettino consegnato da Spinazzola a Lobotka: svelato il contenuto

Al 75' di Torino-Napoli, Antonio Conte decide di sostituire Matteo Politano con Leonardo Spinazzola. All'ingresso in campo dell'ex Roma gli viene consegnato un bigliettino che recapita a Lobotka e poi passa anche tra le mani di Anguissa.

"In queste gare, come in tutte, bisogna fare attenzione ai dettagli. Ho visto che i loro cambi potevano crearci qualche problemino quindi c’è stata la voglia da parte mia di essere un po’ più tranquillo ed ho preso quelle decisioni, sia relativamente ai cambi che alla disposizione in campo". Ha detto Conte ai microfoni di DAZN spiegando anche lo schema contenuto nel bigliettino che ridisegna il Napoli col 5-4-1 in fase di non possesso e Anguissa esterno a destra di centrocampo.