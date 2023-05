Il Brasile vuole solo Ancelotti: "Lo aspettiamo anche a giugno"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Il Brasile ormai è 'innamorato pazzo' di Carlo Ancelotti e dell'idea di portarlo sulla panchina della Seleçao, quindi pur di attenderlo fino all'ultimo momento la federcalcio locale (Cbf) è disposta ad aspettare anche fino a metà giugno, ovvero dopo la finale di Champions League che si giocherà sabato 10 giugno a Istanbul, e in cui potrebbe essere impegnato il Real Madrid del tecnico originario di Reggiolo. Intervistato dall'emittente di proprietà qatariota Bein Sports, il presidente della Cbf Ednaldo Rodrigues ha parlato apertamente del 'mister' italiano, "perché tutti mi fermano, in strada o in aeroporto, e mi chiedono di lui, mi dicono di prenderlo e mi domandano quando arriverà. Noi stiamo facendo di tutto, ma non in una forma precipitosa, ci prendiamo il nostro tempo. A giugno ci sono due date Fifa ma anche le ultime battute del campionato spagnolo e la finale di Champions, e noi seguiamo questa situazione con il radar acceso, ma senza voler disturbare chi è ancora impegnato in qualche competizione. Mi piacerebbe poter annunciare il nuovo tecnico a fine maggio, ma non sarà così". "Cerco di avere un'etica - ha detto ancora il n.1 della federcalcio brasiliana -, e non voglio 'abbordare' qualcuno che ha un contratto con qualche club. Abbiamo stabilito di avere pazienza, e di aspettare il momento giusto per fare una certa riunione. A partire dal momento in cui riceveremo dei segnali positivi, partiremo per parlare e ci faremo trovare pronti.

E solo dopo penseremo a un piano B. Abbiamo un piano A e sapete chi è, lo dico apertamente e non serve nascondere che abbiamo una certa preferenza". Ma perché il Brasile vuole così tanto Ancelotti come ct? "Non voglio sminuire il valore dei nostri allenatori - ha risposto Rodrigues - ma siamo andati su di lui per tutto ciò che ha vinto, perché lui è una persona degnissima e corretta, e noi lo abbiamo verificato. Abbiamo seguito il suo lavoro da tecnico, e ciò che ha fatto da calciatore. E' una persona aperta, colta, alla quale piacciono i calciatori brasiliani e che sa come valorizzarli. Con loro si trova a meraviglia". (ANSA).