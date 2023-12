Il Cagliari non vince a Napoli dal 2019: in panchina c'era Ancelotti, la decise un argentino

Interessante statistica in vista del prossimo turno di campionato. Il Cagliari di Claudio Ranieri sfiderà domani alle ore 18:00 il Napoli

Interessante statistica in vista del prossimo turno di campionato. Il Cagliari di Claudio Ranieri sfiderà domani alle ore 18:00 il Napoli di Mazzarri allo stadio Diego Armando Maradona.

I sardi non vincono in casa dei partenopei dal 25 settembre 2019 quando si imposero per 1-0 allo scadere del match. Per il Cagliari ad andare a segno al minuto 87′ fu il centrocampista argentino Lucas Castro. Per il Napoli da segnalare il rosso al minuto 88′ per Koulibaly.