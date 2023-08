Il campionato saudita sbarca su La7: la miglior partita del weekend in chiaro

Tramite un articolo pubblicato sul proprio sito, La7 ha annunciato di aver acquistato i diritti televisivi del campionato saudita

Tramite un articolo pubblicato sul proprio sito, La7 ha annunciato di aver acquistato i diritti televisivi del campionato saudita: "Fuoriclasse che potranno essere ammirati in tv su la7, con un appuntamento davvero godibile per i tifosi. La Cairo Communication ha acquisto i diritti del campionato saudita e dal 14 agosto trasmetterà in chiaro, su La7, La7d e in simulcast su La7.it, la migliore partita della settimana prevista nel calendario. L'accordo durerà due anni.

Cristiano Ronaldo gioca nell'Al-Nassr assieme a Sadio Mane, Marcelo Brozovic (ex Inter) e Seko Fofana. Sergej Milinkovic Savic e Kalidou Koulibaly, ex rispettivamente di Lazio e Napoli, sono stati acquistati dall'Al-Hilal, dove sono arrivati pure Rúben Neves e Malcom. L'Al-Ittihad può invece vantare l'ultimo Pallone d'oro Karim Benzema, oltre a Fabinho, Jota e N'Golo Kanté. L'Al-Ahli ha ingaggiato Riyad Mahrez, Roberto Firmino, Edouard Mendy e Allan Saint-Maximin".