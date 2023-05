Il City è campione d'Inghilterra: quinta Premier per Guardiola che insegue il treble

Il Manchester City è campione d'Inghilterra.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Manchester City è campione d'Inghilterra. La sconfitta per 1-0 dell'Arsenal contro il Nottingham Forest ha permesso alla squadra di Pep Guardiola di ottenere la vittoria matematica del titolo ancor prima di scendere in campo contro il Chelsea (domani alle ore 17).

Quinta Premier League in bacheca (2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023) per il tecnico spagnolo sulla panchina dei Citizens, capaci di realizzare una clamorosa rimonta proprio ai danni dei Gunners durante questa stagione. Il Manchester City ora avrà due finali da disputare per raggiungere il treble: il 3 giugno in FA Cup contro il Manchester United e il 10 giugno in Champions contro l'Inter.