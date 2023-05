Il commento della SSCNapoli: "Due falli da rigore evidenti che Cosso decide di non analizzare neppure al VAR"

"C'è ancora una coda di emozione nella festa azzurra festa che è appena cominciata..."

© foto di Carlo Giacomazza/CGP Photo Agency

ll Napoli perde a Monza 2-0. Questo è il commento del club nel post-partita: "Vince il Monza all'U-Power Stadium che si impone 2-0 sul Napoli, alla sua prima trasferta con lo scudetto attaccato virtualmente sul petto. Partita quasi fisiologicamente con ritmi e intensità di fine stagione, comunque interpretata con impeto degli azzurri che comandano il gioco quasi per l'intero match, senza però trovare la giusta soluzione risolutiva. Le occasioni da gol ne arrivano, su tutte nel primo tempo una palla a centro area per Zerbin anticipato da una uscita disperata di Di Gregorio. Poi nella ripresa un palo di Olivera, un destro di Zielinski respinto ancora dal portiere e due falli da rigore abbastanza evidenti che l'arbitro Cosso decide di non analizzare neppure al VAR.

Il Monza si conferma la bella rivelazione di stagione e segna due reti pregevoli con Dany Mota e Andrea Petagna che non esulta per il legame emotivo ancora fresco con il Napoli. Adesso si riprende tra 7 giorni al Maradona contro l'Inter. La terzultima sfida di un campionato strepitoso che può essere reso ancora più corposo sotto il profilo statistico e cospicuo rispetto ai 9 punti che sono in palio da qui al termine della stagione. C'è ancora una coda di emozione nella festa azzurra festa che è appena cominciata..."