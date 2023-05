Il commento della SSCNapoli: "L'Uomo Mascherato front man in una stagione che resterà nella storia"

"L'Uomo Mascherato esce in versione speciale numero 100 e festeggia con un albo da collezione la doppietta d'autore".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

ll Napoli pareggia 2-2 al Dall'Ara col Bologna. Questo è il commento del club nel post-partita: "Nell'ultima domenica di maggio, il Napoli pareggia a Bologna ma celebra ugualmente la giornata di Osimhen. L'Uomo Mascherato esce in versione speciale numero 100 e festeggia con un albo da collezione la doppietta d'autore. Victor raggiunge il traguardo della centesima partita con la maglia del Napoli e si regala due gol con i quali vola ancora più su nella classifica dei bomber del campionato. La prima rete è una sequenza rapace, pallone strappato in area e destro di giustezza. La seconda è una prodezza da attaccante di razza: sterzata rapida e destro in diagonale fulminante.

Il Bologna nell'ultima mezzora la rimette dentro e risale fino al pareggio. Ma in copertina resta la V fiammeggiante di Victor, il dominatore dell'area e il front man dei centravanti in una stagione che resterà nella storia. Adesso c'è la festa finale, il 4 giugno per Napoli-Sampdoria. I Campioni d'Italia sfilano ancora con onore e gloria nell'abbraccio immenso del Maradona".