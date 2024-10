Il Como si gode il miglior Cutrone della carriera: il bomber vuole far male anche al Napoli

E' tornato a sorridere, e a farlo davvero, Patrick Cutrone. Che è l'inatteso capocannoniere della Serie A. "Sono tornato ad essere felice, cosa che reputo tra le più importanti per me. Mentalmente sto bene, sono sereno. Sono finalmente felice, è solo l’inizio e voglio continuare così", ha detto dopo la doppietta contro l'Hellas Verona. Già, doppietta. Nella massima serie italiana con la maglia del Como ci era riuscito prima di lui soltanto Nicola Amoruso nel 2003.

La miglior versione della carriera

Prendiamo i numeri dell'ultima volta in Serie A di Cutrone. 28 gare, 3 gol, 1 assist. Ci aveva provato in Toscana, con l'Empoli, l'esperienza fu un grigio fallimento. Eppure anche in quel caso era un tentativo di riscatto dopo le premesse meravigliose con il Milan e le consecutive delusioni e discese con Fiorentina e Valencia, unita pure all'esperienza al Wolverhampton. Si era rimboccato maniche e calzettoni ma pure nel club di Corsi non era riuscito a sbloccarsi. Poi, Como. Poi la rinascita. Poi il ritorno in A in questa stagione, 6 agre, 4 gol, 1 assist.

La carta d'identità

Urge ricordarlo. Cutrone ha 26 anni. "Ha trovato equilibrio. La Serie A è il suo palcoscenico", dice di lui il ds del Como, Carlalberto Ludi. Nella sua stagione migliore arrivò a 18 reti complessivi in stagione, qui siamo ben più che al buongiorno che si vede dal mattino. Cutrone è nella miglior stagione della sua carriera in Serie A, la guida di Cesc Fabregas, la sintonia coi compagni, la fiducia accordatagli in sede di mercato quando ballavano nomi di punte nobili e pesanti... Tutti elementi che stanno regalando una nuova vita a Cutrone, un elemento da tenere particolarmente d'occhio oggi nella delicata sfida al Napoli di Antonio Conte.