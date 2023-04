Il consolato americano di Napoli lancia un "security alert" per i festeggiamenti scudetto

Il consolato americano di Napoli ha pubblicato sul proprio sito un "security alert", ovvero un'allerta sicurezza, a causa della "possibile vittoria dello scudetto da parte del Napoli"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il consolato americano di Napoli ha pubblicato sul proprio sito un "security alert", ovvero un'allerta sicurezza, a causa della "possibile vittoria dello scudetto da parte del Napoli". Il consolato ha sottolineato come "le celebrazioni spontanee potrebbero durare più giorni e ci sarà un corrispondente aumento di grandi raduni pubblici, traffico intenso e chiusure stradali, oltre a uso significativo di fuochi d'artificio e consumo di alcol in tutta la città".

Tutto questo "causerà ritardi negli spostamenti in città" che potranno coinvolgere anche i turisti. In conclusione, si legge: "Come sempre, si ricorda ai cittadini americani di usare cautela, specialmente nelle vicinanze o nel prendere parte a un raduno che potrebbe potenzialmente diventare indisciplinato o violento; essere consapevoli della situazione, tenendo sotto controllo i propri effetti personali e cercando di allontanarsi immediatamente da aree in cui si verifichino violenze; monitorare i media locali e gli avvisi di sicurezza per gli aggiornamenti". Lo stesso consolato rimanda tutti i propri concittadini a seguire il sito e i canali social del Comune di Napoli per avere tutte le notizie in merito.