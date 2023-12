Il dato horror sulla difesa: serve un innesto a gennaio?

Il Napoli è passato dall'essere la miglior difesa dello scorso campionato, a decima squadra più perforata dell'attuale torneo

© foto di www.imagephotoagency.it

Quello che l'anno scorso era un fortino solido, in questa stagione si sta rivelando puntualmente campo fertile per gli attaccanti avversari. Il Napoli è passato dall'essere la miglior difesa dello scorso campionato, a decima squadra più perforata dell'attuale torneo. Sono ben 19 i gol subiti, la media di 1,2 per partita, e 16.71 i gol attesi concessi (dati Opta), dato che vede gli azzurri comunque dietro a Juve, Inter, Atalanta, Bologna, Roma.

Con la perdita di Kim e il calo drastico nelle prestazioni difensive, ci si chiede se sia sufficiente l'apporto dato da Natan, o se sia necessario intervenire sul mercato sin dalla prossima finestra invernale.