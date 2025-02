Foto Il disegnatore Ascione consegna un ritratto a Lukaku: "Era sereno e tranquillo, c'è un bel clima"

vedi letture

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto il disegnatore Luca Ascione: “Disegno di Lukaku? Tra le tante foto che ho scattato mi è piaciuta questa e l’ho disegnata. Ieri ci siamo incontrati a Castel Volturno e mi ha detto: “Questo è uno dei quadri più belli che io abbia mai ricevuto”. Come stava? In realtà erano tutti sereni e tranquilli. Li ho visti molto sorridenti. Qualcuno scherzava anche, c’era un bel clima, speriamo che questo clima si mantenga fino alla partita”.

Su Conte e Oriali: “Chiesi alla figlia di Lele di incontrarlo per omaggiarlo, ci mettemmo d’accordo per accordarci sotto Natale. Due persone estremamente gentili e disponibili”.

Sui prossimi lavori: “Del Napoli non ho ancora in programma nulla, però oggi dovrei omaggiare un altro grande di Napoli ossia Sal Da Vinci”.