Il futuro di Garcia al Napoli è appeso a un filo: tutto quello che è successo nelle ultime ore

Rudi Garcia è finito ancora una volta nel mirino dopo la terza sconfitta del Napoli al Maradona. Il tecnico partenopeo ha vissuto un altro momento di tensione con un giocatore al momento della sostituzione: dopo le reazioni di Osimhen e Kvaratskhelia, domenica è stato il turno di Politano. Non sono dunque solo i risultati a preoccupare, dall'esterno viene messa in dubbio anche la leadership del tecnico, che non pare avere il pieno controllo dello spogliatoio.

De Laurentiis però non ha ancora intenzione di esonerarlo. Nelle idee del presidente del club campione d'Italia in carica c'è quella di confermare l'ex Al Nassr per altre tre partite: gli impegni contro Hellas Verona, Union Berlino e Milan dovranno evidenziare un'inversione di tendenza, altrimenti si arriverà alla separazione. È probabile che "basteranno" 7 punti per evitare che le cose si mettano peggio, ma l'impressione è che sia difficile ricompattare il gruppo.

Garcia sembra che stia vivendo ciò che è successo a Benitez quando sostituì Mourinho all'Inter dopo il Triplete. Il patron del Napoli, che è entrato negli spogliatoi del Maradona dopo il 3-1 con cui la Fiorentina si è imposta in trasferta, ha incontrato oggi il tecnico. Oltre a loro due, presenti anche i vertici dirigenziali della società azzurra. Sono ore di profonda riflessione in casa Napoli, il futuro di Garcia resta appeso un filo.