Il gesto del Napoli contro il razzismo: la squadra si inginocchia durante l'inno della Serie A

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle ultime due settimane si è parlato parecchio della vicenda che ha riguardato Francesco Acerbi e Juan Jesus, con il difensore dell'Inter che è stato accusato dal collega di avergli rivolto un insulto razzista e che poi è stato assolto dal giudice sportivo, provocando lo sdegno nella città alle pendici del Vesuvio.

Si sono paventate diverse ipotesi circa le iniziative anti-razzismo annunciate dal Napoli. Si pensava che Giovanni Di Lorenzo potesse consegnare la fascia di capitano degli azzurri proprio a Juan Jesus, invece il capitano è regolarmente il terzino. Prima della partita, però, gli azzurri si sono inginocchiati durante l'inno della Serie A, un po' come accade spesso in Inghilterra, per dire ancora una volta 'no' al razzismo.