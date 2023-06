Il giocatore che (forse) al Napoli manca che fece grande la Roma di Garcia

La Roma di Rudi Garcia aveva giocatori di grandissimo valore. Tra questi si era messo in mostra Kevin Strootman

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma di Rudi Garcia aveva giocatori di grandissimo valore. Tra questi si era messo in mostra Kevin Strootman centrocampista olandese che il tecnico francese aveva soprannominato lavatrice per la sua grande capacità di ripulire i palloni e di giocarli con grande qualità. Nel Napoli, forse, manca proprio un giocatore come lui per caratteristiche.

C'è Anguissa, più tecnico e meno di posizione, e con qualità diverse. Magari sul mercato si interverrà proprio in tal senso considerando i diversi cambiamenti in vista. Ndombele farà rientro al Tottenham, andrà via anche Demme con ogni probabilità e Zielinski ha un solo anno di contratto e senza rinnovo può finire sul mercato per evitare di perderlo poi a zero.