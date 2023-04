Il gol del destino: Raspadori scaccia i fantasmi del 2018

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Su Tuttomercatoweb si parla di Giacomo Raspadori e del suo gol decisivo contro la Juventus: "Stesso risultato. Stesso minuto. Finale diverso. Giacomo Raspadori ha realizzato domenica sera il gol più importante della stagione del Napoli. Lo Scudetto sarebbe arrivato comunque, ma il gol al 93esimo a Torino contro la Juventus ha un valore che va oltre. Perché vuol dire averlo vinto sul campo dei più acerrimi rivali, perché vuol dire aver scacciato definitivamente i fantasmi del 2018 quando il gol di Koulibaly - sempre al 93esimo, sempre nella stessa porta, sempre dello 0-1 - fu gioia immensa e poi atroce rimpianto.

Ma nel calcio il destino sa sempre regalarti un'altra opportunità e questa opportunità è capitata sul sinistro di quel Raspadori che in estate è stato pagato proprio coi soldi della cessione di Koulibaly.

Classe 2000, enfant prodige del calcio italiano che col 10 dell'Italia sulle spalle ha messo ko anche l'Inghilterra. Il Sassuolo come trampolino di lancio, Inter, Milan o Juventus come naturale proseguo. La storia in passato era sempre andata così e invece no, non questa volta. Perché il Napoli questa volta ha insistito più delle altre, perché lo stesso Raspadori ha spinto affinché questo trasferimento andasse in porto. Ha voluto fortemente il Napoli e dopo un anno s'è già ritagliato un posto importante nella storia del club.