Il Kosovo cade in Bielorussia: Rrahmani in campo per tutta la gara

Il Kosovo cade in Bielorussia nel match della quarta giornata del Gruppo I di qualificazione a Euro 2024.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Kosovo cade in Bielorussia nel match della quarta giornata del Gruppo I di qualificazione a Euro 2024. 2-1 per i padroni di casa il risultato finale firmato da Morozov e Ebong e dalla rete nel finale di Muriqi che non è servita al Kosovo per acciuffare il pari. Il giocatore del Napoli Amir Rrahmani ha giocato l'intero match.