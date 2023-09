Il Lecce è la squadra più giovane della Serie A: la posizione del Napoli

Dal Lecce fino all'Inter, in Serie A c'è chi punta sui giovani e chi su giocatori più pronti, è così da sempre e spesso le big lanciano con meno facilità

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dal Lecce fino all'Inter, in Serie A c'è chi punta sui giovani e chi su giocatori più pronti, è così da sempre e spesso le big lanciano con meno facilità talenti ancora da sgrezzare e preferiscono calciatori affermati. Questo campionato non fa eccezione, con il Milan, primo tra le grandi, soltanto 10°, mentre la squadra di Inzaghi, vera e propria favorita per lo Scudetto, è 20esima. Di seguito la classifica completa con l'età media delle rose secondo i dati raccolti da WitHub e riportati dal Corriere di Bologna:

1. Lecce, età media 23

2. Udinese, età media 24

3. Frosinone, età media 24,3

4. Bologna, età media 24,4

5. Torino, età media 24,7

6. Hella Verona, età media 25,1

7. Empoli, età media 25,1

8. Fiorentina, età media 25,5

9. Sassuolo, età media 25,6

10. Milan, età media 25,7

11. Monza, età media 25,8

12. Napoli, età media 26

13. Atalanta, età media 26,2

14. Genoa, età media 26,3

15. Salernitana, età media 26,6

16. Juventus, età media 26,6

17. Roma, età media 26,7

18. Cagliari, età media 26,8

19. Lazio, età media 27

20. Inter, età media 28,2