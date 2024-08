Prima pagina Il Mattino: "Blitz per Lukaku, il Chelsea torna su Osimhen. Brescianini salta"

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina al mercato del Napoli: "Blitz per Lukaku, il Chelsea torna su Osimhen. Brescianini salta". In taglio alto una della pagine storiche del quotidiano che celebra la vittoria della Coppa Uefa del Napoli di Maradona: "Coppa Uefa, la gioia che (quasi) supera quella dello scudetto". Di seguito la prima pagina integrale.