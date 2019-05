Il Mattino - I "Sarristi" stasera si incontrano per tifare Chelsea: appuntamento a Piazza Miraglia

Una piccola fetta del passato azzurro sarà in campo a giocarsi la finale dell'Europa League, scrive Il Mattino per sottolineare l'affetto dei napoletani a Maurizio Sarri che non è stato dimenticato a Napoli: "Ad esempio ci sono quelli che si sono già dati appuntamento per questa sera. Ore 20, tutti in piazza Miraglia dove ci saranno anche i ragazzi della «Mossa del Comandante», il gioco da tavolo ideato per celebrare il campionato dei 91 punti di Sarri a Napoli. Altri eventi, poi, sono stati organizzati in città e non solo. Su Facebook hanno il gruppo Insurgencia ha fissato un evento vero e proprio con inizio alle 20.30. «Chi ama non dimentica... e noi Comandante Sarri non ti abbiamo dimenticato!», annunciano le prime righe dell'evento. «Per questo per sostenere la passione e la bellezza del gioco del calcio vi aspettiamo al Laboratorio Occupato Insurgencia per guardare insieme la finale di Europa League Chelsea-Arsenal e tifare insieme SARRI UNO DI NOI! P.S. Forza Napoli Sempre!». Mentre a Figline Val d'Arno dei tifosi hanno lasciato uno striscione sotto casa di Sarri: «Comandante, non tradire il popolo. Napoli ti ama".