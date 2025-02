Il Mattino - Interessi sul Maradona non combaciano: tempi tecnici iniziano a diventare stretti

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio - 3° Tempo' è intervenuto il giornalista de Il Mattino Eugenio Marotta: “La questione stadio è una grana da maneggiare con multa cura, perché riflette direttamente l’immagine della società e soprattutto della città. L’argomento stadio di proprietà è di prim’ordine in quasi ogni città d’Italia. È giusto che ognuno faccia la sua parte, ma questa è una telenovela che si sta portando avanti da tanti anni, ma ora il tempo inizia a essere poco. È bene avere le idee chiare e muoversi per tempo.

Europei a rischio? Sicuramente i tempi tecnici cominceranno a essere ridotti. Per questo gli interessi delle parti devono essere reciproci. Gli Europei restano un volano importante per la città. Gravina che esclude Napoli? Con De Laurentiis ci sono stati dei momenti non idilliaci tra di loro, ma forse tra virgolette vuole dire che il Maradona non riflette le esigenze che la federazione pone per lo svolgimento degli Europei in città”.