Il Mattino - Malcuit, si teme per il legamento crociato: domani esami a Villa Stuart

Brutto infortunio contro la Spal per Kevin Malcuit. Sul proprio sito ufficiale il Napoli ha fatto sapere che il giocatore ha "riportato un forte trauma distorsivo al ginocchio destro". L'edizione online de Il Mattino scrive che il difensore azzurro domani si sottoporrà alla clinica Villa Stuart di Roma ad esami per stabilire l'entità dell'infortunio e i successivi tempi di recupero. Visto il particolare stato di salute del calciatore - si legge - e il dolore provato in campo, si teme per il legamento crociato del francese, sesto difensore infortunato per Ancelotti in questa stagione.