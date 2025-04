Prima pagina Il Mattino: "Operazione aggancio"

"Oggi azzurri a Monza. Conte: qui tante cose non sono possibili".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina al Napoli, di scena oggi a Monza, che prova ad agganciare in testa alla classifica l'Inter: "Operazione aggancio. Oggi azzurri a Monza. Conte: qui tante cose non sono possibili". In apertura il tragico incidente sul Faito: "Spunta un video della tragedia". Di seguito la prima pagina integrale.