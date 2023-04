Il mese di aprile del Napoli - La Champions col Milan. E può arrivare anche lo scudetto

Campionato, Coppa Italia ma anche le coppe europee, con ben sei italiane impegnate tra Champions, Europa League e Conference.

Campionato, Coppa Italia ma anche le coppe europee, con ben sei italiane impegnate tra Champions, Europa League e Conference. Questo il mese di aprile delle squadre di Serie A, con il Napoli che vuole scrivere la storia anche in Europa, nella doppia sfida contro il Milan valida per i quarti di finale. In tutto questo, entro la fine del mese, potrebbe arrivare anche la matematica per lo scudetto, con una serie di incastri a favore degli azzurri.