Il ministro Spadafora: "Noemi all'Olimpico è l'immagine più bella di Lazio-Napoli"

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "L'immagine più bella della partita Lazio-Napoli è di sicuro quella della piccola Noemi Staiano". Così il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, sull'iniziativa voluta dalla Lazio che ha ospitato, prima del match contro il Napoli all'Olimpico, la piccola Noemi, la bimba rimasta ferita per errore alcuni mesi fa nel capoluogo campano. "Il 3 maggio scorso fu ferita da un proiettile vagante in un agguato di camorra - ricorda Spadafora - Ora invece entra in campo sorridente con Immobile e riceve la maglia da Insigne. I miei complimenti alle squadre per questa iniziativa. Sono queste le scene che vogliamo vedere nel calcio e nello Sport in generale". (ANSA).