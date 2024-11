Il napoletano Maresca vince il Premio Viareggio Sport come miglior arbitro del 23/24

Fabio Maresca, arbitro della sezione di Napoli, ha ricevuto il Premio Viareggio Sport come miglior direttore di gara della stagione 2023/24. A scriverlo è l'edizione online de Il Mattino, che riporta anche alcune dichiarazioni del fischietto napoletano: "È stata una bellissima sorpresa, è sempre un grande piacere sapere di essere considerato per un premio così prestigioso. Sono alla mia 12esima stagione alla Can e di momenti semplici ne ricordo ben pochi, poi ci sono fasi più o meno complicate.

Tutti devono fidarsi sempre degli arbitri italiani. L'uniformità tecnica sul terreno di gioco e in sala Var è l'obiettivo numero uno di un gruppo arbitrale. L'obiettivo è essere uniformi e leggibili, siamo innamorati di questo sport e vogliamo garantire il miglior servizio possibile".