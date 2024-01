Il Napoli a caccia della Super-Champions: addio ai gironi, ecco la nuova competizione

La stagione 2023/24 chiuderà un'epoca nella storia della Champions League, quella della fase a gironi

La stagione 2023/24 chiuderà un'epoca nella storia della Champions League, quella della fase a gironi che ha sempre accompagnato il torneo da come l'abbiamo conosciuto. Facciamo un passo indietro e torniamo al 1991/92, quando essi vennero introdotti per la prima volta allo scopo di aumentare il numero di partite. Quell'edizione era ancora denominata Coppa dei Campioni ma già da quella successiva si passò anche al rebranding con tanto di inno ufficiale e logo consistente in otto stelle (tante quante le partecipanti) a formare un pallone. Con gli anni si è passati a 16 squadre, poi 24 e infine le 32 dall'edizione 1999/2000. Dal 2003/04 all'attuale edizione il format è stato identico: otto gironi, le prime due alla fase a eliminazione diretta, la terza retrocessa in Europa League, la quarta eliminata da tutto.

LA RISPOSTA ALLA MINACCIA DELLA SUPERLEGA - Con la minaccia sempre più impellente di una Superlega europea, la UEFA ha deciso di muoversi in una direzione che lascia intendere un passo in avanti verso i grandi club che sentono la necessità di giocare più partite di livello europeo. Cercando di incastrare tutto in un calendario già intasato si è riusciti a trovaere il modo per dare la possibilità a tutte le partecipanti di giocare due partite in più, l'unico modo possibile per farlo è stato tagliando gli storici gironi e passando al cosiddetto "sistema svizzero".

SISTEMA SVIZZERO, TANTO CARO AGLI AMERICANI - Pur chiamandosi così, questo escamotage è usato soprattutto negli sport professionistici USA dove da anni le partecipanti hanno un determinato numero di partite senza dover necessariamente affrontre tutte le squadre lo stesso numero di volte. Se la guardiamo dal punto di vista dell'equità c'è da rimanere perplessi, d'altro canto non tutti i gironi sono stati in egual maniera equilibrati. Prendendo l'esempio più recente da una parte PSG, Dortmund, Milan e Newcastle; dall'altro Manchester City e Lipsia hanno avuto la strada spianata contro Young Boys e Stella Rossa.

AUMENTANO LE PARTECIPANTI - Vediamo nello specifico tutti i cambiamenti: il numero di squadre passerà da 32 a 36 e faranno parte di un campionato unico in cui tutte giocheranno 8 partite, 4 in casa e 4 in trasferta. Il calendario verrà determinato attraverso il sorteggio: le squadre saranno divise in 4 fasce e pescheranno due avversarie per urna, compresa la propria. Per determinare le fasce la discriminante sarà il ranking UEFA al termine della stagione 2023/24, con i detentori della Champions League che saranno automaticamente teste di serie. I detentori dell'Europa League e i campioni nazionali dei principali campionati non saranno più automaticamente teste di serie.

ENTRA IN SCENA IL RANKING STAGIONALE - Quali saranno i criteri utilizzati per avere le 4 squadre aggiuntive? Inizialmente si era parlato di wild card, ossia dei jolly che i grandi club fuori dalla Champions potevano usare. Per fare un esempio pratico il Liverpool, grande esclusa di questa edizione. La UEFA alla fine ha optato per un compromesso tra la meritocrazia e il privilegiare le nazioni più forti: un posto va alla 5ª nazione del ranking UEFA avrà una qualificata in Champions in più. Un posto sarà assegnato a un campione nazionale estendendo da quattro a cinque il numero di squadre che si qualificheranno attraverso il cosiddetto “Champions Path”. Gli ultimi due posti andranno alle federazioni con la migliore prestazione collettiva delle rispettive società nella stagione precedente (numero totale di punti ottenuti diviso per il numero di squadre partecipanti). Queste due federazioni guadagneranno un posto per il club meglio classificato nel campionato nazionale dietro le posizioni della UEFA Champions League. Se la nuova Champions fosse partita in questa stagione, Inghilterra e Italia, le cui rappresentanti sono state le più performanti nel 2022/23, avrebbero avuto una qualificata in più.

SI GIOCA ANCHE A GENNAIO - Se storicamente la prima fase si è sempre disputata entro dicembre, dal prossimo anno si scavallerà a gennaio: sono state introdotte infatti nelle ultime due settimane del primo mese del 2025 due finestre Champions, quelle che determineranno le qualificate. Era stata paventata anche l'idea di giocare nel weekend, poi abbandonata per somma gioia delle federazioni che gestiscono i campionati nazionali.

ADDIO RETROCESSIONI - Al termine della fase a girone unico verrà determinata la classifica: le prime otto squadre del campionato si qualificheranno automaticamente per la fase a eliminazione diretta, mentre le squadre che finiranno dal 9° al 24°posto si sfideranno in uno spareggio con sfide di andata e ritorno per accedere agli ottavi di finale della competizione. I club posizionati dal 25° posto in giù saranno eliminati da tutte le competizioni UEFA per club. Questo significa che sparisce il paracadute dell'Europa League dopo 25 anni e che in questi anni sono riusciti a salvare la stagione di molte squadre, in particolar modo del Siviglia.

LE ALTRE DUE COMPETIZIONI - Cambiamenti di format simili verranno applicati anche alla UEFA Europa League (8 partite nella fase di campionato) e alla UEFA Europa Conference League (6 partite nella fase a campionato) ed entrambe includeranno anche 36 squadre nella fase di campionato.