Il Napoli assisterà a Lazio-Sassuolo dall'albergo di Udine: l'orario d'arrivo previsto

L’inviato Sky Massimo Ugolini ha riferito ai microfoni dell’emittente satellitare le ultime sul Napoli in volo per il Friuli: “Il Napoli arriverà a Udine in pullman da Trieste, atterrerà a Ronchi dei Legionari. L’arrivo stimato nell’Hotel Là di Moret, sede del ritiro degli azzurri, è intorno alle 20.30-21, proprio in concomitanza dell’inizio di Lazio-Sassuolo.

Il tempo di sistemare le valigie in camera e poi i giocatori scenderanno in una sala allestita dall’albergo dove si guarderà la partita e si cenerà tutti insieme, compresi i non convocati per domani Politano e Mario Rui. Domani alla Dacia Arena ci saranno almeno 10mila tifosi del Napoli, sono previste anche un paio di iniziativa in centro città prima della partita”.