Il Napoli crolla al Maradona, le Curve contestano: "Primavera in campo!", "Fuori le palle!", "Via da Napoli!"

Il Napoli crolla in casa con l'Atalanta e dice addio al sogno Champions. Dopo la terza rete dei bergamaschi scatta la contestazione delle Curve. In Curva A si invoca a far giocare la Primavera e si urla: "Meritiamo di piùì!". In Cuva B si canta: "Fuori le palle!". Al triplice fischio dell'arbitro una selva di fischi e i cori "Andate a lavorare!", "Via da Napoli!", "Faffanc**o lo scudetto, meritiamo più rispetto!", con i campioni d'Italia che lasciano il campo mestamente a capo chino dopo aver salutato comunque il pubblico inferocito.