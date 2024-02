Il Napoli deve attaccare il Milan, che in difesa balla: ha subito almeno 2 gol nelle ultime 3

Il Milan ha sia segnato che subito almeno due reti in tutte le ultime tre partite di campionato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan ha sia segnato che subito almeno due reti in tutte le ultime tre partite di campionato. Nella loro storia in Serie A i rossoneri non hanno mai registrato quattro match di fila con almeno due gol sia segnati che concessi. Il Napoli dovrà dunque provare ad avere un atteggiamento offensivo e coraggioso così da sfruttare i problemi difensivi della squadra di Pioli. A riportare il dato statistico è Opta.