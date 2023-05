Il Napoli ha appena lasciato l'albergo di Udine

I due pullman con la squadra e lo staff tecnico del Napoli sono partiti da qualche minuto dall'hotel "Là di Moret" di Udine

I due pullman con la squadra e lo staff tecnico del Napoli sono partiti da qualche minuto dall'hotel "Là di Moret" di Udine dove la comitiva ha alloggiato nelle due notti friulane prima e dopo la conquista del terzo scudetto. Davanti all'ingresso dell'albergo, oltre i cancelli, alcune decine di persone - taluni rimasti in piedi tutta la notte - hanno atteso il passaggio dei mezzi per tributare l'ultimo saluto ai propri beniamini. Le forze dell'ordine, in gran numero - anche in virtù degli scontri di ieri sera tra opposte tifoserie - stanno ora scortando i bus fino al Trieste Airport.