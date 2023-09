Il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno: il report della seduta odierna

Dopo la gara contro la Lazio, il Napoli ha ripreso oggi pomeriggio la preparazione all'SSCN Konami Training Center.

Fonte: sscnapoli.it

Dopo la gara contro la Lazio, il Napoli ha ripreso oggi pomeriggio la preparazione all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato ricomincerà sabato 16 settembre con il match Genoa-Napoli in programma a Marassi alle ore 20.45 per la quarta giornata di Serie A.

La squadra, integrata da elementi della Primavera, si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di attivazione a secco. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro aerobico e seduta tecnica. Chiusura di allenamento con lavoro finalizzato al possesso palla.