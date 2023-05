Il Napoli non c'è: il Monza raddoppia con l'ex Petagna

Al 55' il Monza trova il raddoppio in questo secondo tempo, arriva il gol dell'ex.

Al 55' il Monza trova il raddoppio in questo secondo tempo, arriva il gol dell'ex. Pessina lancia in profondità Dany Mota che arriva in area di rigore e calcia trovando la respinta di Gollini, sulla sfera arriva Petagna che prima finta e poi con il mancino piazza all'angolino basso.