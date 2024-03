Il Napoli non c'è: l'Atalanta raddoppia con Scamacca

L'Atalanta si porta sul 2-0 a Napoli proprio a qualche secondo di distanza dal quarantacinquesimo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta si porta sul 2-0 a Napoli proprio a qualche secondo di distanza dal quarantacinquesimo. A segno Gianluca Scamacca, che sfrutta un errore di Juan Jesus per rubargli il pallone al limite dell'area e poi da lì sparare col destro: tiro chirurgico e la palla si insacca all'angolino. Proteste degli azzurri per un fallo a inizio azione su Osimhen, ma il Var non interviene.