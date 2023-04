Il Napoli non guarderà Inter-Lazio: pranzo e poi pullman verso il Maradona

TuttoNapoli.net

Inutile rimarcare l'importanza della sfida fra Inter e Lazio. In caso di mancata vittoria dei biancocelesti, al Napoli basterà superare la Salernitana per laurearsi campione d'Italia. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, la squadra di Luciano Spalletti non guarderà la sfida di San Siro: dopo il pranzo, il gruppo salirà sul pullman diretto al "Maradona".