Il Napoli non ne sbaglia una in trasferta: nuovo record storico

È un Napoli da record quello che la Serie A sta ammirando. Per la prima volta nella sua storia infatti, come sottolineato da OptaPaolo, il club partenopeo, grazie al 2-1 maturato al Via del Mare contro il Lecce, è riuscito a vincere sette trasferte di fila in campionato.