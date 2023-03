Il Napoli non perdeva in casa da quasi un anno: l'incredibile statistica

Il Napoli non perdeva in casa da quasi un anno. Questa la statistica Opta

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli non perdeva in casa da quasi un anno. Questa la statistica Opta: "Il Napoli ha perso al Maradona un match di Serie A per la prima volta dal 10 aprile 2022; da allora, i partenopei avevano infilato 12 vittorie e 2 pareggi. Percorso". L'ultimo ko contro la Fiorentina.