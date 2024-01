Il Napoli non sa segnare più! Quattro gare senza gol per gli azzurri

Continua il digiuno di gol e di risultati per il Napoli di Mazzarri.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Continua il digiuno di gol e di risultati per il Napoli di Mazzarri. Altro ko in trasferta dopo la sconfitta di Roma e altra gara senza segnare. Gli azzurri non vanno in rete da ben quattro partite considerando anche lo 0-4 in Coppa Italia contro il Frosinone. L'ultima rete segnata da Kvaratskhelia coincide anche con l'utlima vittoria in Napoli-Cagliari 2-1.