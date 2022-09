Il Napoli non sarà solo contro il Milan: ecco quanti tifosi azzurri saranno al Meazza

Il Napoli domani sera scenderà in campo contro i rossoneri di Stefano Pioli per una partita che può valere il primato in classifica.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it La super sfida contro il Milan si avvicina. Il Napoli domani sera scenderà in campo contro i rossoneri di Stefano Pioli per una partita che può valere il primato in classifica. Gli azzurri di Luciano Spalletti non saranno soli e al "Meazza" è pronta la spinta dei tifosi. Secondo quanto riporta l'edizione online de Il Mattino saranno circa 4mila i sostenitori partenopei presenti.