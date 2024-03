Il Napoli passa con la catena di sinistra: assist di Mario Rui, gol di Kvara!

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La catena di sinistra del Napoli è stata uno dei punti di forza dei campioni d'Italia di Luciano Spalletti. Da un po' di tempo non sembrava più funzionare, ma col Torino sì. Poco dopo l'ora di gioco gli azzurri passano contro la formazione di Juric grazie a un'ottima combinazione tra Mario Rui e Kvaratskhelia: dal georgiano al portoghese, dal portoghese al georgiano in area e Kvara di prima intenzione batte Milinkovic-Savic sul primo palo per l'1-0.