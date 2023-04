Il Napoli può infliggere un record storico negativo al Lecce

Il Lecce ha perso senza segnare le ultime due gare di Serie A disputate al Via del Mare

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Lecce ha perso senza segnare le ultime due gare di Serie A disputate al Via del Mare: i pugliesi non rimangono a secco di gol per tre partite interne di fila da febbraio-marzo 2009, ma mai hanno registrato tre sconfitte casalinghe consecutive senza gol all'attivo in una singola stagione nella competizione. A riportare il dato statistico è Opta.