Il Napoli raddoppia! Cheddira guadagna e trasforma un calcio di rigore

Il Napoli raddoppia contro l'Anaune Val di Non. Cheddira atterrato in area da Faes dopo la respinta di Gionta dopo un tiro dello stesso marocchino. Ed è proprio lui ad andare dal dischetto e a trasformare per il 2-0.