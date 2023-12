Il Napoli riporta bei ricordi alla mente di Xavi: il precedente del 2022

Bisogna tornare indietro alla stagione 2021/22. Era l'Europa League, gli spareggi (sedicesimi di finale).

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha pescato il Barcellona negli ottavi di finale di Champions League. Il doppio confronto previsto tra febbraio e marzo prossimi non sarà il primo nelle competizioni europee e non sarà neanche la prima volta che Xavi affronterà da allenatore gli azzurri. Anzi, il Napoli è stato proprio la prima squadra che l'ex centrocampista ha affrontato in Europa da tecnico del Barcellona.

Bisogna tornare indietro alla stagione 2021/22. Era l'Europa League, gli spareggi (sedicesimi di finale), la sfida in cui le terze classificate in Champions League affrontano le seconde del proprio girone d'Europa League. Il Barça era uscito dalla massima competizione europee, finendo il raggruppamento dietro a Bayern Monaco e Benfica, cosa che portò all'esonero di Koeman.

Xavi ereditò una situazione complicata subentrando a stagione in corsa, ma nel doppio confronto col Napoli si comportò molto bene. All'andata fece 1-1 in casa (gol di Zielinski e Ferran Torres), ma al ritorno al Maradona riuscì a dominare, sfoggiando la miglior prestazione fino a quel momento con lui alla guida: 4-2 a Fuorigrotta con reti di Jordi Alba, de Jong, Piqué e Aubameyang.

Era il Napoli di Luciano Spalletti e Victor Osimhen, la prima stagione con l'allenatore di Certaldo alla guida degli azzurri. Il Barcellona superò poi anche gli ottavi di finale col Galatasaray, uscendo però dall'Europa League ai quarti contro l'Eintracht Francoforte.