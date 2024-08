Il Napoli si fa sorprendere: Parma in vantaggio su calcio di rigore!

Dopo una doppia occasione d'oro per il Pama con prima una traversa e un palo il Parma passa in vantaggio al 19' su calcio di rigore. Percussione di Sohm che parte da centrocampo e arriva in area di rigore, la palla arriva a Bonny che viene travolto da Meret. Dal dischetto trasforma lo stesso Bonny spiazzando Meret.