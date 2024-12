Ufficiale Il Napoli si tuffa nel mondo degli eSports: 'Danipitbull' guiderà la squadra

La SSC Napoli è lieta di comunicare la creazione di una sezione SSCN eSports dedicata al mondo del Gaming. In particolar modo, il Club parteciperà a tutte le competizioni relative alla EA SPORTS FC™ 25 nelle prossime eSerie A Goleador ed eSupercup. A guidare il team della SSCN eSports sarà il campione Danilo Pinto, in arte “Danipitbull”, che difenderà i colori azzurri per la stagione 2024/2025.

L’obiettivo è quello di onorare al massimo le ambizioni di un Club che pur rappresentando una novità assoluta nel panorama esport è determinato a giocare sin da subito un ruolo da protagonista in queste competizioni. Danipitbull ha già scritto pagine importanti nella storia del gaming, diventando nel 2021 il vincitore del primo titolo di eSerieA, con il Benevento, titolo poi bissato nel 2023 con la maglia della Juventus, dove ha anche ottenuto il più recente trionfo nell’ultima edizione della eSupercoppa.

Queste le sue prime parole da giocatore azzurro: “Sono orgoglioso ed entusiasta di essere parte integrante di questo nuovo progetto, non vedo l’ora di partire e toccare con mano la passione della piazza napoletana. Spero di regalare tante soddisfazioni ai nostri tifosi” Il debutto di Danipitbull è programmato venerdì 6 dicembre in eSupercoppa: sarà la prima occasione per osservare da vicino il talento di un gamer con cui la nuova SSCN eSports spera di lasciare il segno nel mondo del gaming.