© foto di www.imagephotoagency.it

A poco più di dieci minuti dalla fine il Napoli torna avanti sul campo dell'Atalanta. Carnesecchi sbaglia in uscita, la palla schizza buona per Osimhen, che in scivolata rifinisce per Elmas: a tu per tu col portiere il macedone apre il piattone e fa 2-1.